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Produkcja zakończona
Głowice CloseCut, system Flex & Float
Tylko działanie przewodowe
Wysuwany trymer
Ostrza CloseCut zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić niezawodnie dokładne golenie za każdym razem. Trwałe, samoostrzące się ostrza nie tępią się, co gwarantuje, że golenie będzie szybkie i skuteczne.
Automatyczne dopasowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia gładsze golenie
Zasilanie sieciowe zapewnia niezawodne golenie.
4.5
z 5
335
Opinie
96%
poleca ten produkt
Mateusz88K
18/02/2020
Polska
Rewelacja
Tania i solidna, mam ja od okolo 8 lat, dalej świetnie działa.
Zalety
Dobry akumulator, nieawaryjna, wygodna w uzyciu, poręczna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
rafalJG
26/01/2020
Polska
Fajna i niedroga
Moja trzecia golarka elektryczna i druga Philipsa. Dobra, niezawodna. Jedyny minus to długi czas ładowania. Lepiej kupić model z szybkim ładowaniem.
Zalety
Niedroga i niezawodna
Wady
Długi czas ładowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
pletwonurek2
20/06/2019
Polska
Super.
To moja czwarta maszynka tego typu. W końcu trafiłem na produkt który mogę szczerze polecić. Bateria trzyma ok. miesiąca.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho