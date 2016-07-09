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Produkcja zakończona
Możliwość powtórnego ładowania
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
durart
09/07/2016
Polska
Polecam wszystkim
Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
miras321
05/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jest bardzo uniwersalna
Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Maciek12345
09/11/2013
Polska
Poręczny i łatwy w użytkowaniu
Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver