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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Głowice CloseCut, system Flex & Float
Ponad 35 min działania po 1 godz. ład.
Wysuwany trymer
System podwójnych ostrzy Lift & Cut unosi włosy, zapewniając komfortowe golenie
Automatyczne dopasowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia gładsze golenie
Ponad 35 minut działania, czyli około 14 cykli golenia, po 1 godzinie ładowania. Trzyminutowe ładowanie wystarcza na jedno golenie.
Nagrody
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
borys360
17/06/2014
Polska
Maszynka godna zaufania
Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
jurek58
10/11/2013
Polska
produkt doskonały
to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
10/11/2021
Україна
"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!
Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.
Zalety
За
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління