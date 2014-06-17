ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna do golenia na sucho

HQ6990/33

5
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
Golarka elektryczna HQ6990 firmy Philips umożliwiająca dokładne i wygodne golenie jest dostępna w przystępnej cenie. Połączenie systemu Reflex Action z technologią Super Lift & Cut gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Ostrza CloseCut

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

  • Szybkie ładowanie

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Wymienne głowice

Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2013

Polska

Polska

produkt doskonały

to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Zalety

За

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 