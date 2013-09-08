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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

głowice golące

HQ6/11

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie
Każdego roku ostrza Twojej golarki pokonują odległość równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice co 2 lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • Lift & Cut

  • 1 głowica

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ6/50 holicí hlavy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HQ6/50 holicí hlavy

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