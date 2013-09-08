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Produkcja zakończona
Lift & Cut
1 głowica
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ6/50 holicí hlavy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ6/50 holicí hlavy