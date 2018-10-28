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Produkcja zakończona
Szeroki, wysuwany trymer jest idealny do przycinania wąsów i bokobrodów.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Rewelacyjna
Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver