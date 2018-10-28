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Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7310/16

4.8
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bardzo dokładne
Ta golarka firmy Philips jest przystosowana do mycia w wodzie — dzięki temu po każdym użyciu wystarczy ją przepłukać. Golarka gwarantuje wygodne i dokładne golenie każdego dnia.
Poznaj wszystkie korzyści

Goli nawet najkrótsze włoski

Bardzo dokładne

Sprężynowo wysuwany trymer

Sprężynowo wysuwany trymer

Szeroki, wysuwany trymer jest idealny do przycinania wąsów i bokobrodów.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

05/08/2014

Polska

Polska

Rewelacyjna

Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie