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Produkcja zakończona
HQ7330/19
z pianką NIVEA FOR MEN
Technologia Ultra Glide w piance do golenia zapewnia odświeżające, dokładne golenie golarką elektryczną
Golarki można używać pod prysznicem — pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia uczucie świeżości.
3.7
z 5
3
Opinie
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek