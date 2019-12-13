ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Wrażenie świeżego golenia
  • Wrażenie świeżego golenia
  • Wrażenie świeżego golenia
  • Wrażenie świeżego golenia

Produkcja zakończona

NIVEA Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ7330/19

3.7
| (3) Opinie
Wrażenie świeżego golenia
Aby golenie było odświeżające, używaj golarki firmy Philips na sucho lub z pianką do golenia NIVEA FOR MEN
Poznaj wszystkie korzyści

Odświeżająco gładkie, wygodne golenie

Wrażenie świeżego golenia

  • z pianką NIVEA FOR MEN

Pianka do golenia Ultra Glide

Pianka do golenia Ultra Glide

Technologia Ultra Glide w piance do golenia zapewnia odświeżające, dokładne golenie golarką elektryczną

Do użytku na mokro

Do użytku na mokro

Golarki można używać pod prysznicem — pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia uczucie świeżości.

Goli nawet najkrótsze włoski

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie