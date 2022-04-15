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NIVEA Shaver series 3000 Golarka elektryczna
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HQ7330/19
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Instrukcja obsługi
Wszystko (3)
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Electricshaver7000, S000Element zabezpieczający głowicy golącej
SH50Wymienne głowice golące
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Z golarki Philips cieknie woda
Po użyciu golarki firmy Philips mam problemy ze skórą
Golarka Philips wydaje głośny dźwięk
Golarka Philips nie działa
Nie uzyskuję dobrych rezultatów za pomocą golarki firmy Philips