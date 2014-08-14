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Produkcja zakończona
HQ7340
Precyzyjny system tnący
Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.
4.5
z 5
4
Opinie
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.