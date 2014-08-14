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  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry
  • Komfortowe golenie blisko skóry

Produkcja zakończona

7000 SeriesGolarka elektryczna

HQ7340

4.5
| (4) Opinie
Komfortowe golenie blisko skóry
Ta golarka elektryczna firmy Philips jest wyposażona w wyjątkowy, precyzyjny system tnący składający się z ultracienkich głowic golących ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost. Golarkę można również myć w wodzie.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Goli nawet najkrótsze włoski

Komfortowe golenie blisko skóry

  • Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Komfortowe głowice golące

Komfortowe głowice golące

Przyjazny skórze profil głowic golących firmy Philips zapewnia gładkie i wygodne golenie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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4.5

z 5

4

Opinie

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 