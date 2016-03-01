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Produkcja zakończona
HR1851/00
Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
Sokowirówka HR1851/00 firmy Philips wyposażona w silnik o mocy 500 W z 2-stopniową regulacją prędkości umożliwia łatwe przygotowanie smacznego, świeżego soku z miękkich lub twardych owoców i warzyw.
500 W
1,5 l
Standardowy otwór na produkty
Wyjątkowy filtr z mikrosiateczką ze stali szlachetnej pozwala wycisnąć sok do ostatniej kropli.
Wyciskaj sok z twardych lub miękkich owoców i warzyw dzięki 2 ustawieniom prędkości.
3.0
z 5
1
Opinia
Brigita
01/03/2016
Hrvatska
Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika
Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1851/00 Sokovnik
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1851/00 Sokovnik