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  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
  • Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach

Produkcja zakończona

Kolekcja VivaSokowirówka

HR1851/00

3

| (1) Opinia

Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach

Sokowirówka HR1851/00 firmy Philips wyposażona w silnik o mocy 500 W z 2-stopniową regulacją prędkości umożliwia łatwe przygotowanie smacznego, świeżego soku z miękkich lub twardych owoców i warzyw.

Poznaj wszystkie korzyści

Mały rozmiar sokowirówki ułatwia jej przechowywanie

Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Standardowy otwór na produkty

Filtr z mikrosiateczką zapewnia więcej soku

Wyjątkowy filtr z mikrosiateczką ze stali szlachetnej pozwala wycisnąć sok do ostatniej kropli.

Ciągła praca dzięki dużej pojemności

Ciągła praca dzięki dużej pojemności

2 ustawienia prędkości do miękkich i twardych owoców

2 ustawienia prędkości do miękkich i twardych owoców

Wyciskaj sok z twardych lub miękkich owoców i warzyw dzięki 2 ustawieniom prędkości.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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3.0

z 5

1

Opinia

5
4
2
1

01/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika

Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

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