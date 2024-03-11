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Kolekcja Viva Sokowirówka
Produkcja zakończona
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
Sokowirówka HR1851/00 firmy Philips wyposażona w silnik o mocy 500 W z 2-stopniową regulacją prędkości umożliwia łatwe przygotowanie smacznego, świeżego soku z miękkich lub twardych owoców i warzyw.
Wszystko (5)
Czy urzadzenie mozna myc w zmywarce?
Czy pokrywa może się zabarwić, jeśli będę wyciskać owoce i warzywa, których sok ma intensywny kolor?
Dlaczego miąższ jest mokry?
Której predkosci nalezy uzywac do których owoców?
Z jakich produktów można wyciskać sok za pomocą sokowirówki firmy Philips?
Kolekcja VivaPojemnik na miąższ
Kolekcja VivaPokrywka sokowirówki
Kolekcja VivaPojemnik na sok (w tym pierścień uszczelniający)
Kolekcja VivaDziobek sokowirówki
Kolekcja VivaPokrywka do sokowirówki
Kolekcja VivaPopychacz
Kolekcja VivaPokrywka popychacza
Viva CollectionZacisk (z zawiasem)
Kolekcja VivaSitko do wyciskarki
Filtr sokowirówki firmy Philips jest zablokowany