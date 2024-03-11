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Kolekcja Viva Sokowirówka

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Kolekcja VivaSokowirówka

HR1851/00

Kolekcja Viva Sokowirówka

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF plik, 2 MB
  • 11 March 2024

Sokowirówka HR1851/00 firmy Philips wyposażona w silnik o mocy 500 W z 2-stopniową regulacją prędkości umożliwia łatwe przygotowanie smacznego, świeżego soku z miękkich lub twardych owoców i warzyw.

  • PDF plik
  • 19 August 2025

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