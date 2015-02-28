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  • Doskonały sok w mgnieniu oka
  • Doskonały sok w mgnieniu oka
  • Doskonały sok w mgnieniu oka
  • Doskonały sok w mgnieniu oka

Produkcja zakończona

Pure Essentials CollectionSokowirówka

HR1858/30

4.3

| (17) Opinie | 93% poleca ten produkt

Doskonały sok w mgnieniu oka

Przygotowywanie soków jeszcze nigdy nie było tak proste. Duży otwór na produkty mieści całe owoce i warzywa, więc nie trzeba ich kroić na kawałki. Silnik o dużej mocy 650 W oraz wyjątkowy filtr z mikrosiateczką zapewniają sprawne wyciskanie soku do ostatniej kropli.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyciska cały owoc do ostatniej kropli

Doskonały sok w mgnieniu oka

  • 650 W

  • 2 l

  • Duży otwór na produkty

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.

Ciągła praca dzięki dużej pojemności

Pojemnik na miąższ o pojemności 2 l oraz dzbanek na sok o pojemności 1,25 l umożliwiają wyciśnięcie większej ilości soku za jednym razem.

Duży otwór na produkty umożliwia wrzucanie całych owoców

Duży otwór na produkty umożliwia wrzucanie całych owoców

Duży otwór wlotowy mieści duże owoce i warzywa, więc nie trzeba ich rozdrabniać.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

17

Opinie

93%

poleca ten produkt

2

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie