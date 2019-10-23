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Produkcja zakończona
HS85/44
Dokładne golenie
Co roku ostrza Twojej golarki wykonują pracę równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice golące co roku.
z wymiennym wkładem
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
System Flex Tracker automatycznie dopasowuje się do kształtu twarzy i pomaga chronić skórę przed podrażnieniami.
Wyjątkowe głowice golące z pierścieniami Glide Rings zapewniają płynny poślizg golarki na skórze.
1.0
z 5
1
Opinia
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Przegląd ten został wykonany dla HS85/40 holicí hlavy
Przegląd ten został wykonany dla HS85/40 holicí hlavy