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Produkcja zakończona

NIVEAgłowice golące

HS85/44

1

| (1) Opinia

Dokładne golenie

Co roku ostrza Twojej golarki wykonują pracę równą 49-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice golące co roku.

Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 12 miesięcy

Dokładne golenie

  • z wymiennym wkładem

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

System Flex Tracker

System Flex Tracker

System Flex Tracker automatycznie dopasowuje się do kształtu twarzy i pomaga chronić skórę przed podrażnieniami.

Pierścienie Glide Rings

Pierścienie Glide Rings

Wyjątkowe głowice golące z pierścieniami Glide Rings zapewniają płynny poślizg golarki na skórze.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Przegląd ten został wykonany dla HS85/40 holicí hlavy

Przegląd ten został wykonany dla HS85/40 holicí hlavy

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie