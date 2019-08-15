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  • Czyszczenie na dwa sposoby
  • Czyszczenie na dwa sposoby
  • Czyszczenie na dwa sposoby
  • Czyszczenie na dwa sposoby
  • Czyszczenie na dwa sposoby
  • Czyszczenie na dwa sposoby
  • Czyszczenie na dwa sposoby

Produkcja zakończona

Philips Sonicare SensiflexŁadowana szczoteczka do zębów

HX1610/02

4.8
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Czyszczenie na dwa sposoby
Udowodniono, że elektryczna szczoteczka do zębów Philips Sensiflex 1610 czyści zęby lepiej niż zwykła szczoteczka. Działa podwójnie, usuwając płytkę nazębną z powierzchni zębów i trudno dostępnych miejsc między zębami.
Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsza elektryczna szczoteczka do zębów

Czyszczenie na dwa sposoby

  • 1 tryb

Naturalnie bielsze zęby

Naturalnie bielsze zęby

Czyści widoczne powierzchnie zębów

Czyści widoczne powierzchnie zębów

Czyści widoczną część zębów, a aktywna końcówka dociera do płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach.

Umożliwia optymalne dostosowanie nacisku podczas szczotkowania

Umożliwia optymalne dostosowanie nacisku podczas szczotkowania

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

15/08/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený produkt

V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

18/02/2021

България

България

Zweryfikowany kupujący

Видима разлика след първата употреба

Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!

Zalety

почистване с ултразвук

Wady

за сега не намирам

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie