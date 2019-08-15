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Produkcja zakończona
1 tryb
Czyści widoczną część zębów, a aktywna końcówka dociera do płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
vitoorioo
15/08/2019
Česká republika
Vydařený produkt
V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Radiy
18/02/2021
България
Zweryfikowany kupujący
Видима разлика след първата употреба
Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!
Zalety
почистване с ултразвук
Wady
за сега не намирам
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням