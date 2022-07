Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.