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  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
  • Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.

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Philips Sonicare 3100 seriesSzczoteczka soniczna

HX3671/14

4.7
| (373) Opinie | 96% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Róża cukrowa
Róża cukrowa
Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.
Technologia soniczna w połączeniu z naszą szczoteczką delikatnie usuwa płytkę nazębną do 3 razy lepiej* niż zwykła szczoteczka.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Pożegnaj ręczną szczoteczkę. Przywitaj technologię soniczną.

  • Technologia soniczna

  • Czujnik siły nacisku

  • QuadPacer i SmarTimer

  • Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.

Do 3 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką*

Do 3 razy skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką*

Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej* płytki bakteryjnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła.

Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła

Wbudowany czujnik nacisku chroni zęby i dziąsła

Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

373

Opinie

96%

poleca ten produkt

09/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

robi swoją robotę

Super działa. Cicho. Kolejna szczoteczka dla osoby z rodziny

Zalety

cicha praca, ładny wygląd, dobrze czyści

Wady

nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna

07/11/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dlugi czas działania różne tryby dociera wszędzie

Szczoteczkę soniczna zakupiłam dla córki 17 lat ponieważ stomatolg zwrócił uwagę iż ma nie dokładnie wyszczotkowane uzębienie. Dodatkowo ma nadwrażliwe dziąsla które bolały i krwawiły podczas szczotkowania zwykła szczoteczka. Wybrałyśmy właśnie te szczoteczkę bo posiada wszystkie te funkcje na które zwrócił nam stomatolog. Po miesiącu mycia ta szczoteczka połowę problemu mamy za sobą. Szkliwo nie naruszone przestrzenie po między uzębieniem wyczyszczone...nie ma nadwrażliwości dziąsla nie krwawią. Jesteśmy zachwycone . Polecam. Długo trzyma bateria . Jest czas szczotkowania . Super.

Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna

Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna

14/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Mega czystosc

Fantastyczny sprzęt. Czystość zębów porównywalna jedynie z wizytą u stomatologa

Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna

Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. w porównaniu ze zwykłą szczoteczką — zdrowsze zęby i dziąsła

  2. Poszczególne wyniki mogą się różnić

  3. Na podstawie dostępnych danych

  4. W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym