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Technologia soniczna
Czujnik siły nacisku
QuadPacer i SmarTimer
Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.
Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej* płytki bakteryjnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła.
Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.
4.7
z 5
373
Opinie
96%
poleca ten produkt
Tomek S.
09/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
robi swoją robotę
Super działa. Cicho. Kolejna szczoteczka dla osoby z rodziny
Zalety
cicha praca, ładny wygląd, dobrze czyści
Wady
nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna
Giena
07/11/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dlugi czas działania różne tryby dociera wszędzie
Szczoteczkę soniczna zakupiłam dla córki 17 lat ponieważ stomatolg zwrócił uwagę iż ma nie dokładnie wyszczotkowane uzębienie. Dodatkowo ma nadwrażliwe dziąsla które bolały i krwawiły podczas szczotkowania zwykła szczoteczka. Wybrałyśmy właśnie te szczoteczkę bo posiada wszystkie te funkcje na które zwrócił nam stomatolog. Po miesiącu mycia ta szczoteczka połowę problemu mamy za sobą. Szkliwo nie naruszone przestrzenie po między uzębieniem wyczyszczone...nie ma nadwrażliwości dziąsla nie krwawią. Jesteśmy zachwycone . Polecam. Długo trzyma bateria . Jest czas szczotkowania . Super.
Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna
Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna
Kenneth Zeigbo
14/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Mega czystosc
Fantastyczny sprzęt. Czystość zębów porównywalna jedynie z wizytą u stomatologa
Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna
Przegląd ten został wykonany dla 3100 series HX3671/13 Szczoteczka soniczna
w porównaniu ze zwykłą szczoteczką — zdrowsze zęby i dziąsła
Poszczególne wyniki mogą się różnić
Na podstawie dostępnych danych
W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym