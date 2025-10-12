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Sonic electric toothbrush HX3792/02 6800 series

HX3792/02

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Inteligentny ekran do natychmiastowej kontroli wydajności szczotkowania

Inteligentny ekran do natychmiastowej kontroli wydajności szczotkowania

Wbudowany inteligentny ekran zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat siły nacisku, czasu szczotkowania, żywotności baterii, a nawet powiadomienie o konieczności wymiany końcówki szczoteczki. Jedno kliknięcie, aby opanować kluczowe komunikaty dla lepszych nawyków szczotkowania bez instalowania aplikacji.

Nasza technologia zapewnia skuteczne, ale bezpieczne doczyszczenie zębów i dziąseł.

Nasza technologia zapewnia skuteczne, ale bezpieczne doczyszczenie zębów i dziąseł.

Soniczna moc Philips Sonicare wytwarza mikrobąbelki, które wtłacza głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł.

Pierścień czujnika siły nacisku pomaga chronić zęby przed nadmiernym naciskiem

Pierścień czujnika siły nacisku pomaga chronić zęby przed nadmiernym naciskiem

Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w zaawansowany czujnik, który mierzy siłę nacisku podczas szczotkowania. Jeśli zastosujesz zbyt duży nacisk, szczoteczka do zębów zapewni natychmiastową informację zwrotną wskazującą, że należy dostosować nacisk. Ta informacja zwrotna jest przekazywana przez jasny pierścień w kolorze pomarańczowym w dolnej części uchwytu.

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie