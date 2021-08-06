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Sonic electric toothbrush HX3792/02 6800 series
Produkcja zakończona
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HX3792/02
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Dlaczego do produktu nie został dostarczony zasilacz?
Philips SonicareZasilacz USB-A
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.