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  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
  • Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare Philips Sonicare Power Flosser 3000Irygator do zębów

HX3806/31

4.7
| (201) Opinie | 95% poleca ten produkt
Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
Łatwe, dokładne czyszczenie przestrzeni między zębami poprawia zdrowie dziąseł. Unikalna końcówka QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię, zapewniając bardziej efektywne czyszczenie nicią dentystyczną za każdym razem.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach

Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream

  • Technologia Quad Stream

  • Pulsacyjne fale wskazują kierunek ruchu

Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

Nasadka F3 Quad Stream zapewnia maksymalne pokrycie

Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż lini dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro

Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.

2 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności

2 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności

Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean zapewnia ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności, można swobodnie regulować.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

201

Opinie

95%

poleca ten produkt

02/06/2023

Polska

Polska

Zdumiewająca skuteczność

Wynik zastosowania tego irygatora jest zaskakujący. Po zastosowaniu odczuwa się wyraźnie doskonałą czystość zębów. Końcówka strumieniowa oczyszcza skutecznie kieszenie przyzębowe dzięki sile strumienia. W porównaniu z dotychczasowymi irygatorami ten jest zdecydowanie najlepszy. Jest, co prawda, dość duży ale dzięki temu można nie przejmować się ilością zużywanej wody przy każdym naciśnięciu włącznika.

Zalety

Skuteczność czyszczenia

Wady

Spory rozmiar urządzenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

11/01/2023

Polska

Polska

ok

Od niedawna używam tego irygatora i dochodzę do wniosku, że to świetny wynalazek. Jasne, można się obejść bez niego. Ale jednak mają to urządzenie o wiele lepiej i dokładniej dbam o higienę jamy ustnej. Warto go mieć.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów

08/12/2022

Polska

Polska

świetne urządzeniee

pomaga w łatwy sposob zadbać o higienę jamy ustnej. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów

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Przypisy

  1. W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.