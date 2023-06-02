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Technologia Quad Stream
Pulsacyjne fale wskazują kierunek ruchu
Unikatowa nasadka w kształcie litery X wytwarza 4 szerokie strumienie gwarantujące dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych oraz wzdłuż lini dziąseł. Miękka, gumowa nakładka jest delikatna dla dziąseł, a jednocześnie pokrywa 8x większy obszar czyszczenia. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. *W porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro
Krótkie przerwy między impulsami czyszczącymi sygnalizują, aby przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej i zapewnić czystość całej jamy ustnej.
Teraz możesz cieszyć się czyszczeniem dostosowanym do swoich potrzeb. Tryb Clean zapewnia ciągły strumień wody idealny do codziennego czyszczenia. Tryb Deep Clean charakteryzuje się działaniem impulsowym zapewniającym dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności, można swobodnie regulować.
4.7
z 5
201
Opinie
95%
poleca ten produkt
Apoloniusz
02/06/2023
Polska
Zdumiewająca skuteczność
Wynik zastosowania tego irygatora jest zaskakujący. Po zastosowaniu odczuwa się wyraźnie doskonałą czystość zębów. Końcówka strumieniowa oczyszcza skutecznie kieszenie przyzębowe dzięki sile strumienia. W porównaniu z dotychczasowymi irygatorami ten jest zdecydowanie najlepszy. Jest, co prawda, dość duży ale dzięki temu można nie przejmować się ilością zużywanej wody przy każdym naciśnięciu włącznika.
Zalety
Skuteczność czyszczenia
Wady
Spory rozmiar urządzenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
Miłosz Miłosz
11/01/2023
Polska
ok
Od niedawna używam tego irygatora i dochodzę do wniosku, że to świetny wynalazek. Jasne, można się obejść bez niego. Ale jednak mają to urządzenie o wiele lepiej i dokładniej dbam o higienę jamy ustnej. Warto go mieć.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/33 Irygator do zębów
ogii
08/12/2022
Polska
świetne urządzeniee
pomaga w łatwy sposob zadbać o higienę jamy ustnej. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3806/31 Irygator do zębów
W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.