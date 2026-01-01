Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 2000. Ciesz się nawet 3-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów
Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
Delikatnie usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej*
Delikatnie usuwa 3 razy więcej płytki nazębnej
2 poziomy intensywności
Easy start
SmartTimer i Quadpacer
14 dni pracy akumulatora
Delikatnie usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej*
Ta elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w końcówkę szczoteczki Intercare. Bardzo długie włókna pomagają usunąć więcej płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowyci i w trudno dostępnych miejscach.
Działanie płynu Sonicare
Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Wybierz idealny sposób czyszczenia
Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 2 ustawieniami intensywności: średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.
Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne
Program Sonicare „Easy start” jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.
Sesje szczotkowania z przewodnikiem
Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.
14 dni pracy akumulatora
Nawet 14 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.
Specyfikacja techniczna
Poziomy intensywności
Niski
Do wrażliwych zębów i dziąseł
Poziomy intensywności
Średni
Do codziennego czyszczenia
Moc
Napięcie
100–240 V
Dane techniczne
Czas pracy baterii
14 dni
Akumulator
Akumulator (wielokrotne ładowanie)
Zużycie energii
Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W (automatycznie osiągnięty w ciągu 1 minuty)
Rodzaj baterii/akumulatora
Litowo-jonowy
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Jasnoróżowy
Serwis
Gwarancja
Dwuletnia ograniczona gwarancja
Łatwość użytkowania
Wskaźnik akumulatora
Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare
Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
