Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

      Philips Sonicare 3100 Ładowana szczoteczka do zębów

      HX4032/03

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

      Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 3000. Ciesz się nawet 5-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Seria 3000

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      3100
      - {discount-value}

      3100

      Ładowana szczoteczka do zębów

      łącznie

      recurring payment

      Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

      Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej*

      • Delikatnie usuwa 5 razy więcej płytki nazębnej
      • Czujnik siły nacisku
      • 3 poziomy intensywności
      • Easy start
      • SmartTimer i Quadpacer
      Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej*

      Delikatnie usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej*

      Ta elektryczna szczoteczka jest wyposażona w naszą główkę szczoteczki typu W. Dzięki gęstemu włosiu można usunąć do 5 razy więcej płytki nazębnej*, zapewniając jednocześnie odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.

      Działanie płynu Sonicare

      Działanie płynu Sonicare

      Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

      Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

      Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

      Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w czujnik nacisku z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, który wykrywa nadmierny nacisk. Jeśli szczotkujesz zęby zbyt mocno, szczoteczka poinformuje Cię o tym delikatnymi wibracjami, przypominając o konieczności zmniejszenia nacisku, aby chronić dziąsła.

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 3 ustawieniami intensywności: wysokim, średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.

      Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne

      Łatwe przełączanie na szczotkowanie elektryczne

      Program Sonicare „Easy start” jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.

      Sesje szczotkowania z przewodnikiem

      Sesje szczotkowania z przewodnikiem

      Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.

      14 dni pracy akumulatora

      14 dni pracy akumulatora

      Nawet 14 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.

      Specyfikacja techniczna

      • Poziomy intensywności

        Wysoki
        Aby poprawić skuteczność czyszczenia
        Niski
        Do wrażliwych zębów i dziąseł

      • Poziomy intensywności

        Średni
        Do codziennego czyszczenia

      • Moc

        Napięcie
        100–240 V

      • Dane techniczne

        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Czas pracy baterii
        14 dni
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W (automatycznie osiągnięty w ciągu 1 minuty)

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Jasnoróżowy

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Łatwość użytkowania

        Wskaźnik akumulatora
        Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
        Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        SmarTimer i QuadPacer

      • Elementy zestawu

        Rączka
        1 ładowana szczoteczka do zębów 3100
        Główka szczoteczki
        2 Optimal White W
        Ładowarka
        1

      • Skuteczność czyszczenia

        Usuwanie płytki nazębnej
        Do 5x lepsze usuwanie płytki nazębnej*

      • Tryby

        Clean
        Precyzyjne czyszczenie na co dzień

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • w porównaniu z ręczną szczoteczką

      Te artykuły mogą Cię zainteresować:

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

      Rozumiem

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.