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Produkcja zakończona
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
3 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Na zatrzask
Kompleksowe czyszczenie
Końcówka szczoteczki Philips Sonicare ma wyprofilowany kształt, który naturalnie dopasowuje się do kształtu zębów i umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
Końcówka szczoteczki usuwa do 2x więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*
Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.
4.7
z 5
160
Opinie
96%
poleca ten produkt
01/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia
Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...
Zalety
Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
tomB_B
22/10/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….
Zalety
Ok
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
M. R.
30/09/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonały produkt
Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
w porównaniu ze zwykłą szczoteczką