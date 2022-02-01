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  • Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.
  • Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.
  • Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.
  • Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.
  • Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.
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Produkcja zakończona

Philips Sonicare ProResultsStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX6013/05

4.7
| (160) Opinie | 96% poleca ten produkt
Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.
Jako jedna z naszych sztandarowych główek szczoteczki Philips Sonicare ProResults nadaje się idealnie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących użytkowników szczoteczek Sonicare — to produkt dla osób pragnących korzystać z jakości czyszczenia Sonicare w niezwykle przystępnej cenie.
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Doskonała skuteczność w doskonałej cenie

Doskonała skuteczność.* Gwarantowana jakość.

  • 3 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Na zatrzask

  • Kompleksowe czyszczenie

Optymalna skuteczność Philips Sonicare

Optymalna skuteczność Philips Sonicare

Końcówka szczoteczki Philips Sonicare ma wyprofilowany kształt, który naturalnie dopasowuje się do kształtu zębów i umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Usuwa do 2x więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*

Usuwa do 2x więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*

Końcówka szczoteczki usuwa do 2x więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*

Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł. ​

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

160

Opinie

96%

poleca ten produkt

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia

Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...

Zalety

Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

22/10/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….

Zalety

Ok

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

30/09/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały produkt

Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

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Przypisy

  1. w porównaniu ze zwykłą szczoteczką