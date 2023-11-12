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Produkcja zakończona
Dla dzieci od 7 roku życia
Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
75% skuteczniejsze czyszczenie dziecięcych zębów
2 sztuki w opakowaniu
Standardowa główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 7 roku życia, a także miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze dla dzieci od 4 roku życia.
Badania kliniczne wykazały, że główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła szczoteczka. Zapewnij dzieciom lepszą ochronę przed próchnicą i przyjemniejsze wizyty u dentysty. Gwarantujemy lepsze wyniki podczas wizyt u dentysty — w przeciwnym razie zwracamy pieniądze.
Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.
5.0
z 5
62
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ewa J91
12/11/2023
Polska
Polecam!
Moja córka wcześniej nie chętnie myła zęby, odkąd używamy szczoteczki sonicznej i właśnie tych końcówek mycie zębów stało się przyjemnością. Bardzo miękkie, idealne dla dzieci, nie podrażniają dziąseł. Moim zdaniem najlepsze 👌
Zalety
Miękkie, nie podrażniają dziąseł
Wady
Bez wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Ania frejkove
10/11/2023
Polska
Miękka idealna dla dzieci
Bardzo polecam końcówkę dla dzieci, jest Ona zabezpieczona gumą, tak aby przy przypadkowym dotknięciu zębami dziecko nie czuło się niekomfortowo. Włosie jest miękkie i jego uformowanie skutecznie wymiata wszystko z zębów i szczelin, zęby są ładnie wyczyszczone. Synek chętnie po nią sięga więc to najlepsza opinia.
Zalety
Delikatna, posiada zabezpieczenie gumowe, uformowanie dobrze wymiata wszystko ze szczelin
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Mamcianieidealna
10/11/2023
Polska
Uczymy zdrowych nawyków
Moje dzieci nie lubią myć zębów zwykłymi szoteczkami. A dzięki końcówką do szczoteczki Philips Sonicare For Kids mycie zębów stało się przyjemnością. Końcówka ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci. Ma miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. A czas, który dzieci spędzają na myciu jest zębów jest znacznie krótszy dzięki technologii, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.
Zalety
Dokładność szczotkowania
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka