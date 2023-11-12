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  • Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
  • Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
  • Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
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  • Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
  • Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*

Produkcja zakończona

Philips Sonicare For KidsKońcówka dla dzieci 7+ lat

HX6042/33

5
| (62) Opinie | 100% poleca ten produkt
Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
Końcówka szczoteczki Sonicare For Kids nadaje się idealnie do czyszczenia rosnących dziecięcych zębów. Działa wyłącznie ze szczoteczką elektryczną For Kids — dzięki temu połączeniu czyszczenie jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci, co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych nawyków.
Poznaj wszystkie korzyści
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Czyszczenie i ochrona zębów dzieci w wieku od 7 lat

Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*

  • Dla dzieci od 7 roku życia

  • Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

  • 75% skuteczniejsze czyszczenie dziecięcych zębów

  • 2 sztuki w opakowaniu

Od 7 roku życia

Od 7 roku życia

Standardowa główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 7 roku życia, a także miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze dla dzieci od 4 roku życia.

Do 75% większa skuteczność niż w przypadku zwykłej szczoteczki

Do 75% większa skuteczność niż w przypadku zwykłej szczoteczki

Badania kliniczne wykazały, że główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła szczoteczka. Zapewnij dzieciom lepszą ochronę przed próchnicą i przyjemniejsze wizyty u dentysty. Gwarantujemy lepsze wyniki podczas wizyt u dentysty — w przeciwnym razie zwracamy pieniądze.

Maksymalna skuteczność czyszczenia

Maksymalna skuteczność czyszczenia

Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

62

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

12/11/2023

Polska

Polska

Polecam!

Moja córka wcześniej nie chętnie myła zęby, odkąd używamy szczoteczki sonicznej i właśnie tych końcówek mycie zębów stało się przyjemnością. Bardzo miękkie, idealne dla dzieci, nie podrażniają dziąseł. Moim zdaniem najlepsze 👌

Zalety

Miękkie, nie podrażniają dziąseł

Wady

Bez wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

10/11/2023

Polska

Polska

Miękka idealna dla dzieci

Bardzo polecam końcówkę dla dzieci, jest Ona zabezpieczona gumą, tak aby przy przypadkowym dotknięciu zębami dziecko nie czuło się niekomfortowo. Włosie jest miękkie i jego uformowanie skutecznie wymiata wszystko z zębów i szczelin, zęby są ładnie wyczyszczone. Synek chętnie po nią sięga więc to najlepsza opinia.

Zalety

Delikatna, posiada zabezpieczenie gumowe, uformowanie dobrze wymiata wszystko ze szczelin

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

10/11/2023

Polska

Polska

Uczymy zdrowych nawyków

Moje dzieci nie lubią myć zębów zwykłymi szoteczkami. A dzięki końcówką do szczoteczki Philips Sonicare For Kids mycie zębów stało się przyjemnością. Końcówka ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci. Ma miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. A czas, który dzieci spędzają na myciu jest zębów jest znacznie krótszy dzięki technologii, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Zalety

Dokładność szczotkowania

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka