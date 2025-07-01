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Philips Sonicare DiamondClean Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Produkcja zakończona
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HX6062
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Wszystko (2)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare