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  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
  • Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare DiamondCleanStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX6062

4.9
| (51) Opinie | 100% poleca ten produkt
Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.
Główka szczoteczki DiamondClean nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, biały uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.
Poznaj wszystkie korzyści
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Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i bielsze zęby

Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Na zatrzask

  • Doskonałe czyszczenie, bielsze zęby

Bielsze zęby w zaledwie tydzień

Bielsze zęby w zaledwie tydzień

Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 7 dniach stosowania.

Dzięki włosiu w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Dzięki włosiu w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Szczoteczka DiamondClean jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu z umieszczonym na środku obszarem odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Badania kliniczne wykazały, że po zaledwie 4 tygodniach użytkowania główka szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

51

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

28/12/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wreszcie bielsze zęby!

Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

30/04/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

27/04/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo funkcjonalna szczoteczka

Szczoteczka bardzo dokładnie czyści zęby, nie rani dziąseł, jest świetna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Przypisy

  1. w porównaniu ze zwykłą szczoteczką