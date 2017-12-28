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Produkcja zakończona
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
2 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Na zatrzask
Doskonałe czyszczenie, bielsze zęby
Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 7 dniach stosowania.
Szczoteczka DiamondClean jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu z umieszczonym na środku obszarem odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.
Badania kliniczne wykazały, że po zaledwie 4 tygodniach użytkowania główka szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.
4.9
z 5
51
Opinie
100%
poleca ten produkt
mag77
28/12/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Wreszcie bielsze zęby!
Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Fransita
30/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Hanah
27/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo funkcjonalna szczoteczka
Szczoteczka bardzo dokładnie czyści zęby, nie rani dziąseł, jest świetna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
w porównaniu ze zwykłą szczoteczką