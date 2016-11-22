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  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów
  • Zachęta do samodzielnego mycia zębów

Produkcja zakończona

Philips Sonicare For KidsŁadowana szczoteczka soniczna

HX6381/02

4.7
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zachęta do samodzielnego mycia zębów
Elektryczna szczoteczka do zębów Philips Sonicare, która rośnie wraz z dzieckiem
Poznaj wszystkie korzyści

Elektryczna szczoteczka do zębów dla dzieci

Zachęta do samodzielnego mycia zębów

  • 2 tryby

  • 2 główki szczoteczki

Główki szczoteczki dostosowane do wieku dziecka chronią jego zęby

Główki szczoteczki dostosowane do wieku dziecka chronią jego zęby

Dostępne są 2 rozmiary główek do elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby delikatnie czyścić i chronić rozwijające się zęby w na każdym etapie rozwoju.

Antypoślizgowy uchwyt

Antypoślizgowy uchwyt

Solidny uchwyt umożliwia przechowywanie szczoteczki w pozycji pionowej, a także nakładanie pasty po położeniu szczoteczki.

Wygodna konstrukcja dla rodziców i dzieci

Wygodna konstrukcja dla rodziców i dzieci

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia rodzicom i dzieciom wspólne lub samodzielne korzystanie ze szczoteczki

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

07/04/2014

Polska

Polska

najlepsza szczoteczka dla dzieci

Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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Przypisy

  1. w porównaniu ze zwykłą szczoteczką

  2. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w trybie standardowym)