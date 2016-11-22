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Produkcja zakończona
2 tryby
2 główki szczoteczki
Dostępne są 2 rozmiary główek do elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby delikatnie czyścić i chronić rozwijające się zęby w na każdym etapie rozwoju.
Solidny uchwyt umożliwia przechowywanie szczoteczki w pozycji pionowej, a także nakładanie pasty po położeniu szczoteczki.
Ergonomiczna konstrukcja umożliwia rodzicom i dzieciom wspólne lub samodzielne korzystanie ze szczoteczki
4.7
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ada1989
22/11/2016
Polska
Świetny. Ja i synek szczerze polecamy
Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
MonikaJ
03/12/2014
Polska
Świetna szczoteczka
Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Monia78
07/04/2014
Polska
najlepsza szczoteczka dla dzieci
Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
w porównaniu ze zwykłą szczoteczką
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w trybie standardowym)