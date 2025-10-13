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Philips Sonicare For Kids Ładowana szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
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HX6381/02
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Instrukcja obsługi
Wszystko (18)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?
Dlaczego aplikacja Philips Sonicare wymaga uprawnień
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie