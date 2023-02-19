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Produkcja zakończona
1 program
1 końcówka szczoteczki
Opatentowana technologia soniczna zapewnia usuwanie nawet 2 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów.
Elektryczna szczoteczka do zębów Philips Sonicare pomaga usuwać i zmniejszać przebarwienia na zębach, aby uśmiech był bardziej promienny.
Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2 minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa optymalny czas przeznaczony na szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje upłynięcie łącznego czasu. Razem pomagają w szczotkowaniu zębów przez zalecany czas — za każdym razem.
4.7
z 5
623
Opinie
96%
poleca ten produkt
TomOfSilesia
19/02/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Standardowa szoteczka bez udziwnień
Wszystko zgodne z oczekiwaniami - potrzebna była po prostu szczoteczka soniczna. Główki w rozsądnej cenie, użyteczne - tak jak podawane - przez 3 miesiące z małym dodatkiem. Plastik samej szczoteczki żółknie z czasem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna
jerry3
26/10/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super
Produkt działa u mnie już ponad 2 lata; jest cichy a bateria przy szczotkowaniu 2x na dobę wytrzymuje kilka tygodni
Zalety
długi czas pracy na baterii
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna
Maciek426
28/04/2022
Polska
recenzja po 4 latach użytkowania
Szczoteczka zepsuła się po 4 latach użytkowania. Dziś kupiłem nową. Musiała zużyć się głowica, bo przy dotknięciu zębów główka szczoteczki przestawała oscylować. Widać taka jest mniej więcej trwałość produktu.
Zalety
dobrze czyści zęby, bateria trwała nawet po latach użytkowania
Wady
działa tylko 4 lata
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna