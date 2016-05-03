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  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł
  • Kompleksowa ochrona dziąseł

Produkcja zakończona

Philips Sonicare FlexCare+Szczoteczka soniczna

HX6972/10

4.7
| (33) Opinie | 94% poleca ten produkt
Kompleksowa ochrona dziąseł
Szczoteczka elektryczna FlexCare+ łączy w sobie naszą technologię soniczną i 5 programów czyszczenia zębów — to doskonały sposób na poprawę zdrowia jamy ustnej. Wystarczą 2 tygodnie użytkowania, aby poprawić zdrowie dziąseł.
Poznaj wszystkie korzyści

Szczoteczka do delikatnego czyszczenia zębów i dziąseł

Kompleksowa ochrona dziąseł

  • 5 programów

  • 2 końcówki szczoteczki

  • Stacja dezynfekująca UV

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej

Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej

Dowiedziono, że dynamiczny sposób czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a także bezpośredni kontakt z większą powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne przebarwienia, aby zęby były naturalnie bielsze.

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare zapewnia optymalne czyszczenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł, poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

33

Opinie

94%

poleca ten produkt

2

03/05/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra szczoteczka

Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

26/03/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

git mayonez

doskonale czyści zęby ... brak kamienia nazębnego , wszystkie zmiany zapalne cofnięte ... polecam .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

24/03/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super szczoteczka

Czuje sie dużą różnicę, przede wszystkim duża czystość jamy ustnej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. Escherichia coli, Streptococcus mutans i Herpes simplex

  2. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)