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Produkcja zakończona
5 programów
2 końcówki szczoteczki
Stacja dezynfekująca UV
Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Dowiedziono, że dynamiczny sposób czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a także bezpośredni kontakt z większą powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne przebarwienia, aby zęby były naturalnie bielsze.
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare zapewnia optymalne czyszczenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł, poprawiając zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie.
4.7
z 5
33
Opinie
94%
poleca ten produkt
TomekR1000
03/05/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra szczoteczka
Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
ar2r
26/03/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
git mayonez
doskonale czyści zęby ... brak kamienia nazębnego , wszystkie zmiany zapalne cofnięte ... polecam .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Extremdar
24/03/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super szczoteczka
Czuje sie dużą różnicę, przede wszystkim duża czystość jamy ustnej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Escherichia coli, Streptococcus mutans i Herpes simplex
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)