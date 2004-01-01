Wyszukiwane terminy
HX7113/01
Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płucząc wzdłuż linii dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.
Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to zrobi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania i informuje o tym za pomocą pulsującego dźwięku, jednocześnie redukując wibracje. Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną chronione.
Regularna wymiana główki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność główki szczoteczki. Śledząc częstotliwość użytkowania i intensywność szczotkowania, innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki.
Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego wyczyszczenia, więc nasz SmarTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest znakiem, aby przejść dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.
Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.
Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu szczotkowania. Na jednym ładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.
Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz możesz bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.
