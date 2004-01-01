Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer

Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego wyczyszczenia, więc nasz SmarTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest znakiem, aby przejść dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.