      Sonicare 5500 HX7110/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

      HX7113/01

      Niestety ten produkt nie jest już dostępny

      Ten produkt
      5500 HX7110/02 Rechargeable Sonic Toothbrush
      5500 HX7110/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płucząc wzdłuż linii dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

      Chroń swoje dziąsła dzięki wbudowanemu alarmowi nacisku

      Chroń swoje dziąsła dzięki wbudowanemu alarmowi nacisku

      Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to zrobi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania i informuje o tym za pomocą pulsującego dźwięku, jednocześnie redukując wibracje. Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną chronione.

      Zawsze wiesz, kiedy nadszedł czas na nową główkę szczoteczki

      Zawsze wiesz, kiedy nadszedł czas na nową główkę szczoteczki

      Regularna wymiana główki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność główki szczoteczki. Śledząc częstotliwość użytkowania i intensywność szczotkowania, innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki.

      Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer

      Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer

      Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego wyczyszczenia, więc nasz SmarTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest znakiem, aby przejść dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

      Laserowo zespojony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość

      Laserowo zespojony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość

      Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.

      Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu

      Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu

      Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu szczotkowania. Na jednym ładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

      Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu

      Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu

      Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz możesz bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.

