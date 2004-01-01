Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu

Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz możesz bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.