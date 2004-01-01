Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
HX7403/01
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
6100 HX7406/02 Rechargeable Sonic Toothbrush
łącznie
recurring payment
Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płucząc wzdłuż linii dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.
Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Te artykuły mogą Cię zainteresować:
Szczoteczka magnetyczna czy soniczna?
Szczoteczka magnetyczna to nowość. Dowiedz się, na czym polega ta technologia i czym różni się od sonicznej? Czym się kierować, wybierając szczoteczkę?
Dowiedz się więcej
Porównanie szczoteczek sonicznych Philips. Jaką szczoteczkę wybrać?
Szczoteczka soniczna o wiele lepiej czyści zęby od tradycyjnej szczoteczki. Jaka szczoteczka soniczna będzie najlepsza?
Dowiedz się więcej
Szczoteczka soniczna z aplikacją na telefon – jak to działa i w czym pomaga?
Szczoteczki soniczne Philips Sonicare komunikują się ze smartfonami za pomocą łączności Bluetooth. Bezpłatna aplikacja Philips Sonicare pomoże Ci zadbać o higienę jamy ustnej.
Dowiedz się więcej