Pozwala w pełni zadbać o higienę jamy ustnej

Główka szczoteczki A3 Premium typu All-in-One została zaprojektowana z myślą o pacjentach. Dzięki główce szczoteczki A3 pacjenci mogą osiągnąć do 20 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*, do 15 razy zdrowsze dziąsła** i usunąć do 100% więcej przebarwień***. Również w zestawie: Dzięki nowej główce szczoteczki S2 Sensitive wykonanej z najbardziej miękkiego włosia Sonicare, pacjenci mogą uzyskać delikatne czyszczenie, które usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach.*