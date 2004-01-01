Wyszukiwane terminy

      Sonicare 6500 HX7410/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

      HX7411/01

      Niestety ten produkt nie jest już dostępny

      Ten produkt
      6500 HX7410/02 Rechargeable Sonic Toothbrush
      6500 HX7410/02 Rechargeable Sonic Toothbrush

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płucząc wzdłuż linii dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

      Spersonalizuj czyszczenie dzięki 9 ustawieniom szczotkowania

      Spersonalizuj czyszczenie dzięki 9 ustawieniom szczotkowania

      Zaprojektowana z myślą o wrażliwych zębach i dziąsłach szczoteczka Philips Sonicare 6500 umożliwia wybór spośród 3 trybów szczotkowania, zapewniając czyszczenie odpowiednie dla Ciebie. Tryb Sensitive zapewnia delikatne, dokładne czyszczenie, podczas gdy tryb Clean koncentruje się na usuwaniu płytki nazębnej, zapewniając najlepsze czyszczenie. Tryb White działa nieco mocniej, aby usunąć przebarwienia powierzchniowe i wypolerować zęby, zapewniając bielszy uśmiech. Aby uzyskać spersonalizowane czyszczenie, można połączyć dowolny tryb z jednym z 3 poziomów intensywności, od wysokiego do niskiego, aby uzyskać sesję szczotkowania odpowiednią dla siebie.

      Chroń swoje dziąsła dzięki widocznemu czujnikowi siły nacisku

      Chroń swoje dziąsła dzięki widocznemu czujnikowi siły nacisku

      Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to zrobi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a następnie miga na fioletowo, jednocześnie redukując wibracje. Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną chronione.

      Ulepsz swoją rutynę dzięki aplikacji Philips Sonicare

      Ulepsz swoją rutynę dzięki aplikacji Philips Sonicare

      Aplikacja Philips Sonicare bez trudu łączy się ze szczoteczką do zębów i wspiera użytkownika w poprawie i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Nasza aplikacja śledzi postępy w szczotkowaniu, zapewniając spersonalizowane wskazówki i raporty z postępów, dzięki czemu można uzyskać cenne informacje na temat szczotkowania.

      Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer

      Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer

      Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmarTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

      Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową

      Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową

      Regularna wymiana końcówki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność końcówki szczoteczki. Innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Dla najlepszych rezultatów końcówkę wymieniaj co 3mc.

      Laserowo zespojony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość

      Laserowo zespojony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość

      Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.

      Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu

      Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu

      Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu szczotkowania. Po jednym naładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

      Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu

      Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu kompaktowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu

      Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz możesz bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.

