Spersonalizuj czyszczenie dzięki 9 ustawieniom szczotkowania

Zaprojektowana z myślą o wrażliwych zębach i dziąsłach szczoteczka Philips Sonicare 6500 umożliwia wybór spośród 3 trybów szczotkowania, zapewniając czyszczenie odpowiednie dla Ciebie. Tryb Sensitive zapewnia delikatne, dokładne czyszczenie, podczas gdy tryb Clean koncentruje się na usuwaniu płytki nazębnej, zapewniając najlepsze czyszczenie. Tryb White działa nieco mocniej, aby usunąć przebarwienia powierzchniowe i wypolerować zęby, zapewniając bielszy uśmiech. Aby uzyskać spersonalizowane czyszczenie, można połączyć dowolny tryb z jednym z 3 poziomów intensywności, od wysokiego do niskiego, aby uzyskać sesję szczotkowania odpowiednią dla siebie.