Laserowo zespojony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość

Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.