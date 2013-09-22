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Produkcja zakończona
Możliwość powtórnego ładowania
Łatwy do napełniania zbiornik wykorzystuje jedynie niewielką ilość wody, aby uniknąć bałaganu. Można go także napełnić płynem do płukania jamy ustnej, aby korzyści dla zdrowia zębów były jeszcze większe.
Do ładowania produktów Sonicare potrzebna jest tylko jedna ładowarka.
Wystarczy przesuwać końcówkę wzdłuż linii dziąseł, aż poczujesz, że znalazła się ona pomiędzy zębami. Łatwo umieszcza się ją nawet pomiędzy tylnymi zębami, do których jest trudny dostęp.
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
xyz123
22/09/2013
Polska
Rewelacja
Sceptykom proponuję najpierw użyć nici, następnie AirFlossa i... wizualnie ocenić efekty.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Shaza
18/08/2013
Česká republika
velmi dobré
..naprostá spokojenost. První stříhání nedopadlo jak bychom si představovali, ale to je rukama:-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
fictrix
18/06/2020
България
Развали се след 5 седмици употреба
Върши работа и е лесен за употреба, но се развали след само 5 седмици. Не се зарежда.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss