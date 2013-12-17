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  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Produkcja zakończona

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8181

4
| (1) Opinia
Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
Jeśli regularnie nie czyścisz zębów nicią dentystyczną, nie docierasz do bakterii, które mogą gromadzić się pomiędzy zębami i powodować infekcje. Urządzenie Sonicare AirFloss pomaga dokładnie czyścić zęby każdego dnia, bez problemów związanych z używaniem nici dentystycznych.
Poznaj wszystkie korzyści

Delikatnie i skutecznie poprawia zdrowie jamy ustnej

Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

  • Możliwość powtórnego ładowania

Łatwy do napełniania zbiornik

Łatwy do napełniania zbiornik

Łatwy do napełniania zbiornik wykorzystuje jedynie niewielką ilość wody, aby uniknąć bałaganu. Można go także napełnić płynem do płukania jamy ustnej, aby korzyści dla zdrowia zębów były jeszcze większe.

Pasuje do standardowych ładowarek Sonicare

Pasuje do standardowych ładowarek Sonicare

Do ładowania produktów Sonicare potrzebna jest tylko jedna ładowarka.

Końcówka z naprowadzaniem umożliwia łatwe umieszczanie pomiędzy zębami

Końcówka z naprowadzaniem umożliwia łatwe umieszczanie pomiędzy zębami

Wystarczy przesuwać końcówkę wzdłuż linii dziąseł, aż poczujesz, że znalazła się ona pomiędzy zębami. Łatwo umieszcza się ją nawet pomiędzy tylnymi zębami, do których jest trudny dostęp.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

5
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Nieco zbyt sofistyczny.

Pomysł niezły, produkt polecony mi przez stomatologa, ale jakoś taki 'śmieszny' w użytkowaniu.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie