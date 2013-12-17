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Produkcja zakończona
HX8181
Możliwość powtórnego ładowania
Łatwy do napełniania zbiornik wykorzystuje jedynie niewielką ilość wody, aby uniknąć bałaganu. Można go także napełnić płynem do płukania jamy ustnej, aby korzyści dla zdrowia zębów były jeszcze większe.
Do ładowania produktów Sonicare potrzebna jest tylko jedna ładowarka.
Wystarczy przesuwać końcówkę wzdłuż linii dziąseł, aż poczujesz, że znalazła się ona pomiędzy zębami. Łatwo umieszcza się ją nawet pomiędzy tylnymi zębami, do których jest trudny dostęp.
4.0
z 5
1
Opinia
glpgisa
17/12/2013
Polska
Nieco zbyt sofistyczny.
Pomysł niezły, produkt polecony mi przez stomatologa, ale jakoś taki 'śmieszny' w użytkowaniu.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss