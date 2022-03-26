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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 poziomy intensywności
6 regulowanych ustawień
1 główka szczoteczki
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 1 tygodniu stosowania.
DiamondClean, najlepsza wybielająca końcówka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare, ma włókna w kształcie rombu o średniej miękkości, które skutecznie, a jednocześnie delikatnie usuwa płytkę nazębną. Szczoteczka soniczna Philips Sonicare umożliwia wyjątkowo skuteczne czyszczenie, dzięki któremu zęby są bielsze niż w przypadku użycia zwykłej szczoteczki.
2-minutowy tryb czyszczenia doskonale usuwa płytkę nazębną (zalecany przez lekarzy czas szczotkowania zębów). Tryb wybielania usuwa przebarwienia, rozjaśnia i poleruje zęby. Usuwa codzienne przebarwienia z kawy, herbaty, tytoniu i czerwonego wina. Twoje zęby staną się bielsze o 2 odcienie w ciągu zaledwie 2 tygodni.
4.7
z 5
249
Opinie
95%
poleca ten produkt
Ewelalala
26/03/2022
Polska
Spełnienia oczekiwania
Produkt dobrej jakości, działa bez zarzutu już ponad 4 lata. Nigdy nie udało się manualnie tak dokładnie umyć zęby jak sonicare. Cała moja rodzina ma szczoteczki tej firmy a my ich odwiedzając zabieramy ze sobą tylko same końcówki
Zalety
Zawsze idealnie czyste zęby
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna
Oaky2022
19/11/2021
Polska
Doskonala i wytrzymala
Szczoteczka spelnia poje wymagania. Bateria dziala dlugo
Zalety
Wytrzymala bateria
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush
Natalia36
08/07/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacyjna
Szczoteczka sprawdza się w codziennym użytkowaniu a po tygodniu jej używania pojawiły się widoczne efekty. Nie zamieniła bym jej na żadna inną, na pewno nie wrócę do szczoteczki tradycyjnej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)