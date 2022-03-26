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  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
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  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
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  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
  • Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*

Produkcja zakończona

Philips Sonicare HealthyWhite+Szczoteczka soniczna

HX8911/01

4.7
| (249) Opinie | 95% poleca ten produkt
Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*
Bezpiecznie dbaj o swój uśmiech każdego dnia, nie rezygnując z ulubionych dań i napojów powodujących przebarwienia! Udowodniono, że ładowana szczoteczka wybielająca Philips Sonicare usuwa do 100% więcej przebarwień, zapewniając efekt bielszych zębów po zaledwie tygodniu użytkowania*.
Poznaj wszystkie korzyści

* niż szczoteczka manualna

Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 1 tygodnia*

  • 2 poziomy intensywności

  • 6 regulowanych ustawień

  • 1 główka szczoteczki

Usuwa do 100% więcej przebarwień w porównaniu ze zwykłą szczoteczką*

Usuwa do 100% więcej przebarwień w porównaniu ze zwykłą szczoteczką*

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 1 tygodniu stosowania.

Końcówka DiamondClean zapewnia najwyższą skuteczność wybielania

Końcówka DiamondClean zapewnia najwyższą skuteczność wybielania

DiamondClean, najlepsza wybielająca końcówka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare, ma włókna w kształcie rombu o średniej miękkości, które skutecznie, a jednocześnie delikatnie usuwa płytkę nazębną. Szczoteczka soniczna Philips Sonicare umożliwia wyjątkowo skuteczne czyszczenie, dzięki któremu zęby są bielsze niż w przypadku użycia zwykłej szczoteczki.

Program czyszczenia i wybielania: skuteczne usuwanie przebarwień

Program czyszczenia i wybielania: skuteczne usuwanie przebarwień

2-minutowy tryb czyszczenia doskonale usuwa płytkę nazębną (zalecany przez lekarzy czas szczotkowania zębów). Tryb wybielania usuwa przebarwienia, rozjaśnia i poleruje zęby. Usuwa codzienne przebarwienia z kawy, herbaty, tytoniu i czerwonego wina. Twoje zęby staną się bielsze o 2 odcienie w ciągu zaledwie 2 tygodni.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

249

Opinie

95%

poleca ten produkt

26/03/2022

Polska

Polska

Spełnienia oczekiwania

Produkt dobrej jakości, działa bez zarzutu już ponad 4 lata. Nigdy nie udało się manualnie tak dokładnie umyć zęby jak sonicare. Cała moja rodzina ma szczoteczki tej firmy a my ich odwiedzając zabieramy ze sobą tylko same końcówki

Zalety

Zawsze idealnie czyste zęby

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna

19/11/2021

Polska

Polska

Doskonala i wytrzymala

Szczoteczka spelnia poje wymagania. Bateria dziala dlugo

Zalety

Wytrzymala bateria

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush

08/07/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacyjna

Szczoteczka sprawdza się w codziennym użytkowaniu a po tygodniu jej używania pojawiły się widoczne efekty. Nie zamieniła bym jej na żadna inną, na pewno nie wrócę do szczoteczki tradycyjnej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HealthyWhite+ HX8911/01 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

  2. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)