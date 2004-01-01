Wyszukiwane terminy

      Do 20x mniej płytki bakteryjnej nawet w trudno dostępnych miejscach*

      Do 20x mniej płytki bakteryjnej nawet w trudno dostępnych miejscach*

      Końcówka A3 Premium All-in-One (Kompleksowa Pielęgniacja) ma precyzyjnie wyprofilowane, trójwymiarowe włókna, które dopasowują się do kształtu zębów, zwiększając skuteczność usuwania płytki bakteryjnej.

      Kształt włokien zaprojektowany we współpracy z ekspertami

      Kształt włokien zaprojektowany we współpracy z ekspertami

      Trójwymiarowe włókna i zakrzywiony kształt zapewniają dotarcie do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł. Końcówki Kompleksowa Pielęgnajca All-in-One zostałały zaprojektowane z ekspertami, by zapewnić najlepszą higienę jamy ustnej.

      Usuwa do 100% więcej przebariweń w mniej niż 2 dni***

      Usuwa do 100% więcej przebariweń w mniej niż 2 dni***

      Końcówka A3 Premium All-in-One delikatnie usuwa przebarwienia. Dzięki trójkątnemu przekrojowi włókien, zapewnia większy kontakt z powierzchnią zębów i usuwając przebarwienia, gwarantuje bielsze i zdrowsze zęby.

      Do 15 x zdrowsze dziąsła w zaledwie 6 tygodni***

      Do 15 x zdrowsze dziąsła w zaledwie 6 tygodni***

      Boczne, dodatkowe włókna końcówki, delikatnie masują linię dziąseł, dokładnie wtedy, gdy skupiasz się na czyszczeniu zębów. Włókna końcówki są elastyczne i uginają się, gdy zbyt mocno dociskasz szczoteczkę.

      Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

      Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

      Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów sonicznych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł. ​

      Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

      Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

      Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Ta zaawansowana główka szczoteczki jest wynikiem naszych najbardziej rozbudowanych badań i prac naukowych. Połączyliśmy wiedzę stomatologów, ekspertów w dziedzinie pielęgnacji jamy ustnej, inżynierów i projektantów, aby stworzyć tę kompleksową końcówkę szczoteczki.

      Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

      Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

      Końcówki A3 Premium All-in-One (Kompleksowa Pielęgnacja) pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty montaż ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

      Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare

      Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare

      Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

