Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare

Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.