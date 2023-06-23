5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Wszystkie serie
Multigroom Seria 5000 11w1: twarz, włosy i ciało
Obsługa klienta
MG5930/15
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności UE
Wszystko (14)
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Przewód USB
Zasilacz ścienny USB HQ87
Trymer do nosa Philips nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips
Golarka Philips nierówno przycina włosy
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!