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Multigroom Seria 5000 11w1: twarz, włosy i ciało

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Multigroom Seria 500011w1: twarz, włosy i ciało

MG5930/15

Multigroom Seria 5000 11w1: twarz, włosy i ciało

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Wykorzystaj w pełni możliwości produktu

  • Jak konserwować, czyścić i ładować trymer. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
    Jak konserwować, czyścić i ładować trymer. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
  • Jak przycinać i stylizować zarost. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000 z ostrzem OneBlade
    Jak przycinać i stylizować zarost. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000 z ostrzem OneBlade
  • Jak przycinać i stylizować zarost. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
    Jak przycinać i stylizować zarost. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
  • Jak przycinać włosy na ciele. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
    Jak przycinać włosy na ciele. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
  • Jak przycinać włosy na głowie. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000
    Jak przycinać włosy na głowie. Uniwersalny trymer Philips z serii MG5000, MG7000, MG9000

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Często zadawane pytania

Części i akcesoria

    Przewód USB

    CP1788/01
    • Zgodny tylko z urządzeniami ładowanymi przez port USB.
    • Czarny
    • Długość przewodu: 92 cm
    • 2-stykowe

    Zasilacz ścienny USB HQ87

    CP0909/01
    • Golarki damskie 8000/6000
    • Wielofunkcyjne trymery 9000/7000/5000
    • Golarki 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-stykowy adapter 7,5 W nadaje się do użytku w krajach UE

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