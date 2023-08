Równe przycięcie i ostre krawędzie

Trymer wraz z zestawem wielu nasadek można ustawić na jedną z aż 11 ustawień długości od 0,5 mm do 16 mm (precyzyjna regulacja co 1 mm) dla krótszego i dłuższego zarostu. Metalowy trymer pozwala całkowicie pozbyć się zarostu z policzków, brody i szyi i uzyskać perfekcyjny look.