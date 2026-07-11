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  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji

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Multigroom Seria 500011w1: twarz, włosy i ciało

MG5930/15

4.6
| (1800) Opinie | 93% poleca ten produkt
Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
Wszechstronny trymer z 11 wysokiej jakości narzędziami do stylizowania zarostu na twarzy, fryzury oraz owłosienia na ciele pozwoli Ci stworzyć swój własny, niepowtarzalny look. Samoostrzące się ostrza ze stali nierdzewnej, które nie ulegają stępieniu i nie wymagają oliwienia, pozwalają na precyzyjne przycinanie włosów.
Poznaj wszystkie korzyści

Do stylizacji zarostu na twarzy, fryzury i włosów na ciele

Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji

  • 11 w 1 - twarz, włosy i ciało

  • Samoostrzące się ostrza ze stali

  • Technologia BeardSense

  • 11 ustawień długości

Uniwersalny trymer do twarzy, głowy i ciała

Ten uniwersalny trymer wyposażono w aż 11 różnych narzędzi, co umożliwia wygodne przycinanie i stylizowanie zarostu oraz strzyżenie włosów na głowie i na ciele.

Równe przycięcie i ostre krawędzie

Trymer wraz z zestawem wielu nasadek można ustawić na jedną z aż 11 ustawień długości od 0,5 mm do 16 mm (precyzyjna regulacja co 1 mm) dla krótszego i dłuższego zarostu. Metalowy trymer pozwala całkowicie pozbyć się zarostu z policzków, brody i szyi i uzyskać perfekcyjny look.

Pożegnaj się z niechcianymi włosami na ciele

Nasadka trymera do golenia ciała pozwala wygodnie usuwać włosy poniżej szyi. Unikatowy system ochrony skóry chroni delikatne obszary, pozwalając Ci golić włosy bardzo blisko (0,5 mm) ciała. Włosy na ciele można także przycinać za pomocą nakładanej nasadki.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

    Przewód USB

    CP1788/01
    • Zgodny tylko z urządzeniami ładowanymi przez port USB.
    • Czarny
    • Długość przewodu: 92 cm
    • 2-stykowe

    Zasilacz ścienny USB HQ87

    CP0909/01
    • Golarki damskie 8000/6000
    • Wielofunkcyjne trymery 9000/7000/5000
    • Golarki 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-stykowy adapter 7,5 W nadaje się do użytku w krajach UE

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

1800

Opinie

93%

poleca ten produkt

11/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonaly

Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

21/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

philips all in one

Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.

Zalety

Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.

Wady

Brak twardego etui. Worek to jest porażka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

12/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000

To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie

Zalety

Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.

Wady

Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

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Przypisy

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes