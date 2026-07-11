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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
12 w 1 - twarz, włosy i ciało
Samoostrzące się ostrza ze stali
Technologia BeardSense
11 ustawień długości
Ten wszechstronny trymer wyposażono w aż 12 różnych narzędzi, co umożliwia wygodne przycinanie i stylizowanie zarostu oraz strzyżenie włosów na głowie i na ciele.
Trymer wraz z zestawem wielu nasadek grzebieniowych pozwala wybierać spośród 11 ustawień długości w zakresie 0,5–16 mm (precyzyjna regulacja co 1 mm) dla krótszego i dłuższego zarostu. Wąska konstrukcja nasadki trymera do precyzyjnego przycinania ułatwia tworzenie ostrych krawędzi i szczegółowe przycinanie. Metalowy trymer pozwala całkowicie pozbyć się zarostu z policzków, brody i szyi, aby uzyskać perfekcyjny styl.
Nasadka trymera do golenia ciała pozwala wygodnie usuwać włosy poniżej szyi. Unikatowy system ochrony skóry chroni delikatne obszary, pozwalając Ci golić włosy bardzo blisko (0,5 mm) ciała. Włosy na ciele można także przycinać za pomocą nakładanej nasadki.
4.6
z 5
1800
Opinie
93%
poleca ten produkt
Blasznik
11/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonaly
Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-25
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-25
atryda2
21/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
philips all in one
Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.
Zalety
Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.
Wady
Brak twardego etui. Worek to jest porażka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Gac3k
12/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000
To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie
Zalety
Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.
Wady
Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Zakładając 2–3 użycia w tygodniu po około 11,5 minut każde