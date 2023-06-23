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Multigroom Seria 5000 12w1: twarz, włosy i ciało
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MG5940/15
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Wszystko (14)
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
All-in-One TrimmerRegulowana nasadka grzebieniowa 9–13 mm
All-in-One TrimmerNasadka do przycinania brody 2 mm
All-in-One TrimmerRegulowana nasadka grzebieniowa 16–20 mm
All-in-One TrimmerEtui
All-in-One-TrimmerRegulowana nasadka grzebieniowa 3–7 mm
All-in-One TrimmerNasadka do przycinania brody 1 mm
All-in-One TrimmerNasadka do ciała 3 mm
All-in-One TrimmerNasadka do ciała 5 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrymer do nosa i uszu
All-in-One-Trimmer& MultigroomNasadka grzebieniowa do włosów 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomNasadka grzebieniowa do włosów 16 mm
Przewód USB
Beardtrimmer series 5000Precyzyjny trymer
Nożyk
Trymer do ciała
Zasilacz ścienny USB HQ87
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Trymer do nosa Philips nie działa
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Rozwiązywanie problemów i naprawa
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