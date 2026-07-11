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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
13 w 1 - twarz, włosy i ciało
Nasadka do precyzyjnego przycinania
Samoostrzące się ostrza ze stali
Technologia BeardSense
19 ustawień długości
Opatentowana nasadka grzebieniowa do przycinania pozwala wybierać spośród 11 ustawień długości w zakresie 1–3 mm, umożliwiając przycinanie włosów dokładnie tak, jak chcesz.
Ostrza ze stali nierdzewnej nie ulegają stępieniu i nie wymagają oliwienia, zapewniając długotrwałą skuteczność
Trymer skanuje gęstość zarostu na twarzy 125× na sekundę, zwiększając moc dokładnie w tych miejscach, gdzie jest to potrzebne, aby poradzić sobie także z gęstym, bujnym lub dłuższym zarostem.
4.6
z 5
1800
Opinie
93%
poleca ten produkt
Blasznik
11/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonaly
Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-25
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-25
atryda2
21/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
philips all in one
Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.
Zalety
Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.
Wady
Brak twardego etui. Worek to jest porażka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Gac3k
12/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000
To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie
Zalety
Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.
Wady
Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes