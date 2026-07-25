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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Kompleksowy zestaw do pielęgnacji dla mężczyzn
17 w 1: twarz, włosy i ciało
Nasadka precyzyjna premium
Wyjątkowa technologia OneBlade
Nasz trymer jest wyposażony w 17 nasadek, dzięki czemu można przycinać i stylizować zarost, przycinać włosy i pielęgnować ciało.
Nasza wysokiej jakości precyzyjna nasadka oferuje 11 ustawień długości w krokach co 0,2 mm od 1 do 3 mm, zapewniając maksymalną precyzję, by przyciąć włosy dokładnie do wybranej długości i uzyskać idealny wygląd.
Szybko poruszający się nożyk (6000 razy na minutę) trymera doskonale sprawdzi się nawet na długich włosach. Zapewniająca poślizg powłoka i zaokrąglone końcówki chronią skórę, gwarantując wygodę golenia i stylizacji brody. Pozwala przycinać włosy na policzkach, brodzie i szyi, aby nadać zarostowi idealny kształt.
4.7
z 5
302
Opinie
91%
poleca ten produkt
Radekp
25/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Naprawdę dobry sprzęt, porządna obsługa i jakość. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-29
Roni2255
05/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
W końcu coś co działa
Maszynka super bardzo cicha i długo pracuje. Miałem już kilka z dyskontów ale ta jest mega super.
Zalety
Cicha i długo pracuje
Wady
Nie znaleziono
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1
Date of Use 2026-06-27
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1
Date of Use 2026-06-27
Grochupg
04/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest doskonały
Multi funkcyjne urządzenie z bogatą wszechstronnością. Idealnie sprawdza się do brody i nie tylko. Duża ilość nasadek. One Blade idealnie sprawdzą się jako brzytwa do równania brody. Polecam produkt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Opcja szybkiego ładowania zapewnia moc wystarczającą na jedną sesję strzyżenia
Zakładając 2–3 użycia w tygodniu po około 11,5 minut każde
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu