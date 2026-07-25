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  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!

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All-in-One seria 9000Wielofunkcyjny trymer 17w1

MG9535/15

4.7
| (302) Opinie | 91% poleca ten produkt
Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!
Stwórz swój własny styl dzięki najlepszemu zestawowi do pielęgnacji twarzy, głowy i ciała. Ten wyjątkowy zestaw łączy w sobie naszą najbardziej zaawansowaną i trwałą maszynkę do strzyżenia z OneBlade, zapewniając precyzję i wszechstronność niezbędną do uzyskania pożądanego stylu.
Poznaj wszystkie korzyści

Precyzyjne przycinanie, wyraźne krawędzie i wygodne golenie

Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji!

  • Kompleksowy zestaw do pielęgnacji dla mężczyzn

  • 17 w 1: twarz, włosy i ciało

  • Nasadka precyzyjna premium

  • Wyjątkowa technologia OneBlade

17 narzędzi do wszystkich potrzeb związanych z pielęgnacją

17 narzędzi do wszystkich potrzeb związanych z pielęgnacją

Nasz trymer jest wyposażony w 17 nasadek, dzięki czemu można przycinać i stylizować zarost, przycinać włosy i pielęgnować ciało.

Równomierne strzyżenie do precyzyjnej długości, zapewniające idealny wygląd

Równomierne strzyżenie do precyzyjnej długości, zapewniające idealny wygląd

Nasza wysokiej jakości precyzyjna nasadka oferuje 11 ustawień długości w krokach co 0,2 mm od 1 do 3 mm, zapewniając maksymalną precyzję, by przyciąć włosy dokładnie do wybranej długości i uzyskać idealny wygląd.

Precyzyjne linie i wyraźne krawędzie dzięki technologii OneBlade

Precyzyjne linie i wyraźne krawędzie dzięki technologii OneBlade

Szybko poruszający się nożyk (6000 razy na minutę) trymera doskonale sprawdzi się nawet na długich włosach. Zapewniająca poślizg powłoka i zaokrąglone końcówki chronią skórę, gwarantując wygodę golenia i stylizacji brody. Pozwala przycinać włosy na policzkach, brodzie i szyi, aby nadać zarostowi idealny kształt.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

302

Opinie

91%

poleca ten produkt

25/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Naprawdę dobry sprzęt, porządna obsługa i jakość. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-29

05/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

W końcu coś co działa

Maszynka super bardzo cicha i długo pracuje. Miałem już kilka z dyskontów ale ta jest mega super.

Zalety

Cicha i długo pracuje

Wady

Nie znaleziono

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1

Date of Use 2026-06-27

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria Prestige MG9690/30 Wielofunkcyjny trymer 25w1

Date of Use 2026-06-27

04/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt jest doskonały

Multi funkcyjne urządzenie z bogatą wszechstronnością. Idealnie sprawdza się do brody i nie tylko. Duża ilość nasadek. One Blade idealnie sprawdzą się jako brzytwa do równania brody. Polecam produkt.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 9000 MG9535/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Opcja szybkiego ładowania zapewnia moc wystarczającą na jedną sesję strzyżenia

  2. Zakładając 2–3 użycia w tygodniu po około 11,5 minut każde

  3. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu