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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Zajmuje o 45% mniej miejsca
2 kosze (jeden na drugim), podwójna porcja
Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir
Przygotujesz 2 dania w tym samym czasie
Nasz pionowy, wielofunkcyjny Ovi z dwoma koszami układanymi jeden na drugim ułatwia przygotowywanie pysznych posiłków i pozwala oszczędzić 45% miejsca na blacie*.
Philips Ovi o pojemności 10 l z dwoma koszami po 5 l. Nasze Ovi idealne dla rodziny z łatwością poradzi sobie z upieczeniem nawet 1,4 kg frytek, 2 kg warzyw lub 24 udek z kurczaka. W każdym koszyku o pojemności 5 l z łatwością zmieścić się także cały kurczak o wadze 1,2 kg.
Technologia RapidAir zapewnia idealnie chrupiące i delikatne posiłki. Gorące powietrze krąży wokół jedzenia od góry, co sprawia, że posiłki są równomiernie ugotowane za każdym razem
4.8
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Zalety
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu
Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA46x na łososiu i piersi kurczaka w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania