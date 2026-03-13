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Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 Philips Ovi z podwójnym koszem piętrowym
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Wszystko (13)
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia L
Urządzenie Philips Airfryer wyświetla myślniki lub kod błędu
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Urządzenie Philips Airfryer nie wyświetla się na liście urządzeń w aplikacji HomeID
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się
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