Uchwyty i kółka ułatwiające transport

Teraz możesz zapewnić słuszne brzmienie wszędzie, gdzie jest potrzebne – na piętrze, na parterze, we wnętrzu i na zewnątrz. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz zintegrowanym i przemyślanym elementom sterowania zestawy dźwiękowe NITRO dopasują się do każdego domu. Połącz je z telewizorem lub komputerem, aby muzyka i filmy brzmiały lepiej niż kiedykolwiek. Możesz także przenieść zestaw na zewnątrz korzystając z wbudowanych uchwytów i kółek, zyskując niedoścignione rozwiązanie do imprez plenerowych.