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Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

NTRX500/10

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Najlepsze zestawy muzyczne

Daj się porwać basom emitowanym przez ten wyposażony w funkcję NX Bass zestaw o mocy 650 W, który sprawdzi się doskonale na każdej imprezie. Funkcja Auto DJ pozwala miksować ścieżki z urządzenia USB, przesyłać strumieniowo utwory ze smartfona przez Bluetooth® i korzystać z efektów świetlnych generowanych przez 260 tysięcy diod, a tym samym rozkręcić każdą imprezę.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Najlepsze zestawy muzyczne

  • 650 W

  • Bluetooth

260 tysięcy diod LED, które stworzą słuszny klimat

260 tysięcy diod LED, które stworzą słuszny klimat

Wzbogać każdą imprezę niepowtarzalną atmosferą i pasją, wykorzystując tysiące kolorowych świateł migających i pulsujących w rytmie odgrywanej muzyki. Możesz z łatwością dobrać własną paletę kolorów do klimatu lub wybrać jedno z wielu ustawień wstępnych zapisanych w urządzeniu. Jeśli chcesz, aby pokaz świateł stał się bardziej intensywny, wystarczy przełączyć przycisk NX Bass.

Auto-DJ automatycznie miksuje ścieżki na napędach USB

Auto-DJ automatycznie miksuje ścieżki na napędach USB

Dzięki funkcji Auto-DJ, która automatycznie miesza ścieżki zapisane na podłączonym napędzie USB, muzyka będzie grać sama – a ty możesz po prostu dodawać efekty dźwiękowe za pomocą wbudowanego pokrętła DJ. Niech impreza trwa!

Całkowita moc wyjściowa 650 W RMS / 8800 W PMPO

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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Przypisy

  1. Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.