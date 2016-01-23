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Produkcja zakończona
NTRX500/10
Najlepsze zestawy muzyczne
Daj się porwać basom emitowanym przez ten wyposażony w funkcję NX Bass zestaw o mocy 650 W, który sprawdzi się doskonale na każdej imprezie. Funkcja Auto DJ pozwala miksować ścieżki z urządzenia USB, przesyłać strumieniowo utwory ze smartfona przez Bluetooth® i korzystać z efektów świetlnych generowanych przez 260 tysięcy diod, a tym samym rozkręcić każdą imprezę.
650 W
Bluetooth
Wzbogać każdą imprezę niepowtarzalną atmosferą i pasją, wykorzystując tysiące kolorowych świateł migających i pulsujących w rytmie odgrywanej muzyki. Możesz z łatwością dobrać własną paletę kolorów do klimatu lub wybrać jedno z wielu ustawień wstępnych zapisanych w urządzeniu. Jeśli chcesz, aby pokaz świateł stał się bardziej intensywny, wystarczy przełączyć przycisk NX Bass.
Dzięki funkcji Auto-DJ, która automatycznie miesza ścieżki zapisane na podłączonym napędzie USB, muzyka będzie grać sama – a ty możesz po prostu dodawać efekty dźwiękowe za pomocą wbudowanego pokrętła DJ. Niech impreza trwa!
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.