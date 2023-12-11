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  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*

Seria 2000Generator pary

PSG2000/20

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
Mniej prasowania i więcej radości z ubrań dzięki generatorowi pary serii 2000.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*

  • Ciśnienie do 6 barów

  • Ciągły strumień pary 130 g/min

  • Silne uderzenie pary 300 g

Szybkie prasowanie dzięki silnemu uderzeniu pary 300 g

Szybkie prasowanie dzięki silnemu uderzeniu pary 300 g

Szybsze i skuteczniejsze prasowanie

Trwała, ceramiczna stopa, która płynnie przesuwa się po tkaninach

Trwała, ceramiczna stopa, która płynnie przesuwa się po tkaninach

Specjalna ceramiczna stopa płynnie przesuwa się po każdej tkaninie. Nie przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

Szybkie usuwanie zagnieceń dzięki stałej parze 130 g/min

Szybkie usuwanie zagnieceń dzięki stałej parze 130 g/min

Ciągły strumień pary radzi sobie ze wszystkimi zagnieceniami niezależnie od tkaniny.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Zalety

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Wady

Žádné jsem zatím neobjevil

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Zalety

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Wady

o

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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Przypisy

  1. W porównaniu z żelazkiem parowym EasySpeed GC1742

  2. 30% oszczędności wody i energii elektrycznej w trybie Eco