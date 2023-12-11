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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ciśnienie do 6 barów
Ciągły strumień pary 130 g/min
Silne uderzenie pary 300 g
Szybsze i skuteczniejsze prasowanie
Specjalna ceramiczna stopa płynnie przesuwa się po każdej tkaninie. Nie przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.
Ciągły strumień pary radzi sobie ze wszystkimi zagnieceniami niezależnie od tkaniny.
Nagrody
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Zalety
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Wady
Žádné jsem zatím neobjevil
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Zalety
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Wady
o
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
W porównaniu z żelazkiem parowym EasySpeed GC1742
30% oszczędności wody i energii elektrycznej w trybie Eco