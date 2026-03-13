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Żelazka
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Seria 2000 Generator pary
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UK Declaration of Conformity
Common IIB for PSG non-boiler type_EU9_[642001004405]
Wszystko (4)
Jakiej wody używać z żelazkiem parowym / steamerem Philips?
Jak usunąć kamień z żelazka z generatorem pary Philips?
Jak wyczyścić stopę żelazka z generatorem pary Philips?
Jak wyczyścić zbiornik wody żelazka z generatorem pary Philips?
Żelazko z generatorem pary Philips nie wytwarza pary
Deska do prasowania jest mokra, a na podłodze widzę wodę
Żelazko parowe Philips nie nagrzewa się
W żelazku z generatorem pary Philips nie działa funkcja silnego uderzenia pary
Żelazko z generatorem pary Philips nie rozprasowuje zagnieceń podczas prasowania w pozycji pionowej
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